L’Agence internationale de l’Énergie (AIE) a dit, hier, espérer que la prochaine réunion de l’Opep+ permettra de «soulager le marché» et a demandé aux pays producteurs de pétrole d’être «du bon côté», un appel du pied à augmenter significativement leur production. « J’espère vraiment que la réunion du 31 mars se traduira par des messages positifs qui pourraient aider à réduire la pression sur les marchés pétroliers», a dit le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol, à l’occasion d’une conférence de presse. « De nombreux producteurs importants de pétrole ont prouvé à maintes reprises dans le passé qu’ils étaient des acteurs responsables du marché de l’énergie dans des circonstances difficiles comme celles-ci», a-t-il déclaré. « Et j’espère bien qu’ils seront une nouvelle fois du bon côté», a ajouté M. Birol. L’Opep+ réunit les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole, menée par l’Arabie saoudite, et dix autres pays exportateurs non membres de l’Opep, menés par la Russie. Les membres de l’Opep+ refusent d’augmenter leur production pour soulager le marché, s’en tenant au relèvement graduel de 400000 barils par jour chaque mois. Frustrée, l’AIE avait qualifié de «décevantes» les décisions du cartel, alors que les cours du brut se sont envolés à la suite de l’intervention russe en Ukraine. L’agence estime que l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis disposent de capacités de production supplémentaires.