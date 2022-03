La Commission nigériane contre la délinquance économique et financière (EFCC) a indiqué samedi que Willie Obiano, ancien gouverneur de l’État d’Anambra (sud-est du Nigeria), est en détention pour être interrogé sur des accusations de corruption. Obiano a été arrêté à l’aéroport international Murtala Mohammed, de Lagos, jeudi, et amené à Abuja, capitale nigériane, a dit Wilson Uwujaren, porte-parole de l’agence. «L’ancien gouverneur est actuellement sous notre garde pour subir un interrogatoire, et je ne peux pas dire exactement quand il sera libéré. Je ne sais pas combien de temps prendra l’exercice», a dit le porte-parole. Obiano était surveillé depuis un certain temps, protégé par son immunité jusqu’à ce qu’il quitte ses fonctions jeudi.