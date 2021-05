L'agence de presse américaine AP s'est dit hier,»choquée et horrifiée» par la frappe israélienne qui a détruit la tour abritant ses bureaux et ceux d'Al-Jazeera à Ghaza, la qualifiant de «développement incroyablement inquiétant». «Nous sommes choqués et horrifiés par le fait que l'armée israélienne vise et détruise l'immeuble abritant le bureau d'AP et d'autres médias à Ghaza», a dit dans un communiqué le patron de l'agence, Gary Pruitt. «Ils connaissent depuis longtemps l'emplacement de notre bureau et savaient que des journalistes s'y trouvaient. Nous avons été avertis que l'immeuble serait frappé», a-t-il ajouté. «C'est un développement incroyablement inquiétant. Nous avons évité de justesse de terribles pertes humaines. Une dizaine de journalistes et de pigistes d'AP se trouvaient dans l'immeuble et heureusement, nous avons pu les évacuer à temps», a-t-il précisé. Des journalistes de l'AFP ont vu la tour de 13 étages se faire pulvériser par plusieurs missiles. «Nous avons demandé des informations au gouvernement israélien et sommes en contact avec le département d'Etat américain pour essayer d'en savoir plus», a encore dit Gary Pruitt.

«Le monde sera moins informé sur ce qui se passe à Ghaza à cause de ce qu'il s'est passé aujourd'hui», a-t-il conclu. Jawad Mehdi, propriétaire de la tour Jala, a indiqué qu'un officier israélien du renseignement l'avait prévenu avant la frappe qu'il disposait d'une heure pour faire évacuer le bâtiment. Il a demandé dix minutes supplémentaires pour que les journalistes puissent emporter leur équipement, mais a essuyé un refus.

La chaîne Al-Jazeera a confirmé sur Twitter que ses locaux étaient dans ce bâtiment et a retransmis en direct les images de la tour s'effondrant dans un nuage de poussière.

Le chef du bureau d'Al-Jazeera en Palestine et en Israël a dénoncé un «crime» et une tentative de «réduire les médias au silence» par l'armée israélienne, après que celle-ci a bombardé samedi l'immeuble abritant les locaux de la chaîne de télévision qatarie à Gaza.Israël pilonne depuis lundi l'enclave palestinienne contrôlée par le mouvement islamiste Hamas, qui lance des roquettes sur l'Etat hébreu en représailles à la violente répression de manifestants palestiniens à Jérusalem-Est en fin de semaine dernière et lundi. A Gaza, les autorités palestiniennes ont fait état de 139 morts, dont 39 enfants, et quelque 1.000 blessés dans les bombardements. S'exprimant en direct sur la chaîne d'information en arabe, le directeur du bureau d'Al-Jazeera en Palestine et en Israël, Walid al-Omari, a déclaré que ce «crime» s'ajoutait à la «série de crimes perpétrés par l'armée israélienne» à Ghaza.