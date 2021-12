L'Assemblée générale des Nations unies a adopté, vendredi, un projet de résolution réaffirmant la souveraineté du peuple palestinien sur ses ressources naturelles, rapportent des médias. Intitulée «souveraineté permanente du peuple palestinien dans les territoires occupés, y compris El Qods-Est, et de la population arabe dans le Golan syrien occupé, sur leurs ressources naturelles», le projet de résolution a été adopté par 156 membres, tandis que 7 pays s'y sont opposés et 15 autres se sont abstenus. La représentation de l'Etat de Palestine auprès des Nations unies a expliqué que cette décision fait partie d'un ensemble de résolutions adoptées par les Nations unies en faveur du peuple palestinien, traitant et couvrant divers aspects de leurs problèmes politiques, économiques et vie sociale. Elle a souligné l'importance de cette décision qui donne le droit au peuple palestinien à contrôler et à gérer ses ressources naturelles, conformément au droit international. Ce contrôle est une condition nécessaire au développement durable de la Palestine. La résolution affirmait que la construction par I'entité sioniste du mur de séparation et des colonies de peuplement en Cisjordanie occupée, y compris El Qods-Est, constitue une violation du droit international et prive le peuple palestinien de ses ressources naturelles, appelant la puissance occupante, à «respecter l'avis consultatif juridique émis par la Cour internationale de justice lié à l'illégalité de la construction du mur d'apartheid». La résolution demande aussi au Secrétaire général de soumettre à l'Assemblée générale à sa prochaine session «77» un rapport sur l'application de cette résolution, y compris l'effet cumulatif de l'exploitation par les autorités israéliennes des ressources naturelles des Palestiniens dans les territoires occupés. Pour sa part le Représentant permanent de l'Etat de Palestine auprès des Nations unies, Riyad Mansour, a déclaré que «ce vote massif en faveur de la résolution confirme une fois de plus le soutien de la communauté internationale aux pleins droits du peuple palestinien».