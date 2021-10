Desmond Tutu, héros de la lutte contre l'apartheid et prix Nobel de la paix, a fêté jeudi ses 90 ans, au Cap. La cérémonie a été retransmise en direct à la télévision. Dans la soirée, une conférence en ligne était organisée par sa fondation, avec une intervention du Dalaï Lama qui a exprimé à son «grand frère sur le plan spirituel» toute son «admiration et respect», lui souhaitant de «vivre encore longtemps». Soulignant son «honnêteté, intégrité, intrépidité», le président sud-africain Cyril Ramaphosa lui a présenté ses voeux: «Pendant près de trois décennies, vous avez été une voix de la conscience.» Le président américain Joe Biden a salué «le courage et la clarté morale» du religieux, qui l'ont «inspiré en tant qu'homme politique».