La ministre des Relations internationales et de la Coopération sud-africaine, Naledi Pandor, se rendra en République arabe sahraouie démocratique lors de sa visite dans la région, à l'invitation de son homologue sahraoui, a indiqué un communiqué du ministère publié sur son site officiel. La ministre Naledi Pandor aura des discussions bilatérales avec le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, et réaffirmera «le soutien continu de l'Afrique du Sud aux droits inaliénables du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination», selon le texte publié vendredi. Mme Pandor profitera de cette visite pour se rendre à des camps de réfugiés et des sites historiques sahraouis.