La 27e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 27) s'ouvrira, demain, à Charm-El-Cheikh, en Égypte. Ce sera la première fois que ce genre d'évènements aura lieu sur le continent africain et nul doute que le président égyptien Abdel Fatah al-Sissi et ses pairs africains présents auront à coeur de dire leurs mots à des pays industrialisés qui font la sourde oreille et se contentent de promesses sans lendemains. Prévue du 7 au 18 novembre, la 27e édition du changement climatique sera, en effet, une opportunité pour que les dirigeants africains se fassent entendre sur une terre arabe et africaine qui leur servira de tribune où seront exposées, sans détours, les priorités du continent. Ce n'est un secret pour personne que les grands pollueurs de la planète, responsables des dégâts dus aux gaz à effet de serre, sont les pays industrialisés, pour la plupart occidentaux. L'Afrique, quant à elle, n'émet que 4% du total mondial. Pourtant, elle est toujours marginalisée en tant que victime majeure du réchauffement et des effets annexes. De plus, il lui faut arbitrer entre plusieurs modèles de développement, les uns carbonés et les autres non, sans avoir la maîtrise exacte des tenants et des aboutissants, sur une période plus ou moins longue.

Le changement climatique est porteur de menaces systémiques pour les économies, les investissements, l'agriculture, les réseaux hydrauliques et alimentaires, la santé publique, et tous les moyens de subsistance, de sorte qu'il risque de réduire à néant les efforts de développement du continent.

Combien de voix africaines ont-elles appelé, rien que ces trois dernières années, à une justice concrète qui fasse réparation des immenses dommages que l'Afrique a subis, pendant de nombreuses décennies? L'engagement de la COP 21 qui tablait sur la nécessaire contribution des pays pollueurs à hauteur de 25 milliards de dollars pour permettre aux États africains de s'adapter au changement climatique s'est, peu à peu, dilué dans les conférences suivantes, jusqu'à sombrer dans le marécage d'une promesse de 55 millions de dollars pour tout le continent! Une douteuse plaisanterie car l'Afrique comprend 54 pays, auquel cas on «promet» un million à chacun!

Les problèmes des bouleversements climatiques assaillent l'Afrique tout entière et aucun de ses pays n'en porte la moindre responsabilité. Où est la justice et où se situe la morale, dans ce contexte? Le deux poids, deux mesures qui caractérise tant de crises et de conflits apparaît dans toute sa nudité et le pire tient au fait que ni l'Europe ni le reste du monde ne se doutent que leur avenir se joue, en grande partie, sur le continent africain. Continuer à faire comme si, continuer à faire semblant et prendre les peuples africains pour des «Baloubas» n'est pas seulement suicidaire, c'est aussi la preuve d'une certaine indignité. Depuis 1974, l'Algérie n'a jamais cessé de revendiquer un ordre international plus juste, ressassant qu' à force de pillage, de violence et d'arbitraire plutôt que d'une relation internationale axée sur le droit et la justice, la planète court, tout droit, vers un insondable abîme.