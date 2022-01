La Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) a salué vendredi le Rwanda et l’Ouganda pour leurs efforts en vue de rouvrir le poste-frontière de Gatuna-Katuna le 31 janvier, estimant que cette mesure favoriserait l’intégration régionale. Dans un communiqué publié par son siège à Arusha, ville touristique du nord de la Tanzanie, la CAE a déclaré que la réouverture du poste-frontière renforcerait les relations bilatérales entre les deux Etats membres et devrait redynamiser les relations sociales, économiques et politiques. «La réouverture de cette route commerciale stratégique est conforme aux dispositions du Protocole pour un marché commun de la CAE, et de nature à accélérer le développement économique et social des Etats partenaires en redynamisant la libre circulation des biens, des personnes, du capital et de la main d’oeuvre», a déclaré le secrétaire général de la CAE, Peter Mathuki, affirmant sa conviction que cette réouverture des frontières renforcerait également la paix et la sécurité dans la région. Mathuki a souligné que la CAE était engagée à soutenir les initiatives qui favorisent l’intégration régionale au sein de l’Afrique de l’Est. Le poste-frontière de Gatuna-Katuna entre l’Ouganda et le Rwanda était fermé à la circulation des personnes et des marchandises depuis plus de deux ans suite à une décision du président rwandais Paul Kagame ordonnant sa fermeture. La CAE regroupe l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Kenya, le Soudan du Sud et la Tanzanie.