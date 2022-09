Des frappes de l’entité sioniste ont visé mercredi l’aéroport d’Alep, dans le nord de la Syrie, et la banlieue de Damas, a indiqué l’agence de presse officielle syrienne Sana, faisant état de dégâts matériels.»Vers environ 20h00 (17h00 GMT), l’ennemi israélien a tiré des missiles sur l’aéroport international d’Alep, ce qui a causé des dégâts matériels dans l’aéroport», selon Sana. L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) a fait état de son côté de «trois missiles israéliens» ayant visé des entrepôts autour de l’aéroport, et d’«un quatrième missile» tombé dans l’enceinte de l’aéroport. La piste d’envol n’a pas du tout été endommagée, précise l’OSDH, contrairement aux entrepôts. Plus d’une heure après l’attaque à l’aéroport, l’«ennemi israélien a effectué une attaque aérienne avec plusieurs missiles depuis le lac de Tibériade (...) visant des positions au sud-est de la ville de Damas», a indiqué Sana, mentionnant des dégâts matériels. La défense antiaérienne syrienne a pu intercepter certains missiles, ajoute Sana.