L’aéroport syrien d’Alep, endommagé par des frappes israéliennes cette semaine, a rouvert, hier, a-t-on appris de source officielle. Selon le ministère des Transports, cité par l’agence de presse officielle syrienne Sana, les travaux de réparation sont achevés et le trafic aérien devait reprendre à la mi-journée (09h00 GMT). Mardi soir, des frappes israéliennes ont selon Sana mis hors de service la piste de cet aéroport, le deuxième du pays, déjà touché le 31 août. L’OSDH avait indiqué que les frappes visaient également un entrepôt dans l’enceinte de l’aéroport utilisé par des milices affiliées à l’Iran et fait état de trois morts. Ces dernières années, l’entité sioniste a mené des centaines de frappes aériennes en Syrie, prétextant viser des positions de l’armée syrienne ainsi que des forces iraniennes et du Hezbollah libanais, grands alliés de Damas et ennemis jurés d’Israël.