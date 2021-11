L'envoyé spécial du SG de l'ONU et chef de la Mission d'appui des Nations unies en Libye(Manul), Jan Kubis, a rassuré, mardi, le président de la Haute commission électorale libyenne(HNEC), Imad Al-Sayah,»sur le soutien de la communauté internationale pour l'organisation des élections générales à la date prévue». «La communauté internationale vous soutient et vous félicite pour le lancement effectif de l'opération électorale», a dit M. Kubis à M.Al Sayah au terme d'une réunion conjointe «consacrée à l'examen des voies et moyens par lesquels la communauté internationale pourrait aider les Libyens». M.Kubis a souligné que «les Nations unies ne ménageront aucun effort pour venir en aide aux Libyens, afin de réussir ce rendez-vous capital en mesure de satisfaire les aspirations des Libyens». Imad Al-Sayah a exposé à son interlocuteur les avancées de l'opération électorale, mettant l'accent sur les préparatifs techniques et le dépôt des candidatures. Pour rappel, la (HNEC) a annoncé, lundi, l'ouverture du dépôt des candidatures pour la présidentielle du 24 décembre. Plusieurs candidats ont déposé leurs candidatures, à l'instar du fils de Maammar El-Gueddhafi, Seif Al-Islam, et du maréchal Khalifa Haftar. Selon la HNEC, quelque 2299 observateurs locaux et 17 internationaux sont accrédités pour surveiller le scrutin. La commission a également accrédité 205 professionnels de médias locaux et 88 de médias internationaux. Plus de 2,83 millions d'électeurs sur quelque 7 millions d'habitants, se sont inscrits sur la plate-forme en ligne de la HNEC.