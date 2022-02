Le Soudan et le Soudan du Sud sont convenus de tenir une conférence sur les questions de coexistance pacifique, ont rapporté des médias. Le vice-président du Conseil de souveraineté soudanais, Mohamed Hamdan Dagalo et la délégation qui l’accompagnait, ont tenu jeudi à Juba, une session de pourparlers conjoints avec le vice-président du Soudan du Sud, Hussein Abdel -Baqi Akol, en présence du conseiller présidentiel pour les Affaires de sécurité Tut Gatluak et des gouverneurs des Etats de l’Unité et de Warrap ainsi que des dirigeants des organes de sécurité du Sud-Soudan, rapportait, jeudi, l’agence de presse soudanaise (SUNA). Au cours de la session, les deux parties ont discuté de l’évolution des relations entre le Soudan et le Soudan du Sud et des moyens de les renforcer pour servir les intérêts des deux pays frères et de l’importance du travail conjoint et de la coordination à tous les niveaux. A cet effet, les deux parties sont convenues de tenir «une conférence au niveau des Etats frontaliers pour discuter des questions de coexistence pacifique et de développement, et d’activer la diplomatie populaire pour assurer la sécurité et la stabilité et faciliter la circulation des citoyens, des marchandises commerciales et des troupeaux de bétail».