Le candidat de l’extrême droite, José Antonio Kast, et celui de la gauche, Gabriel Boric, étaient en tête, dimanche, du premier tour de la présidentielle au Chili, selon des résultats partiels portant sur 49,6% des bulletins, selon l’autorité électorale Servel. José Antonio Kast, ancien député et avocat de 55 ans, recueille 28,6% des voix, suivi par le député de gauche et ancien leader étudiant, Gabriel Boric, qui obtient 24,4% des suffrages. Quelque 15 millions d’électeurs - sur une population de 19 millions - étaient appelés aux urnes pour départager sept candidats, renouveler la Chambre des députés, la moitié du Sénat, ainsi que les conseils régionaux. Le candidat de la coalition de gauche «Apruebo dignidad», qui comprend les communistes, et le chef de l’ultra-conservateur Parti républicain étaient les favoris des sondages. Gabriel Boric, plus jeune candidat de l’histoire du Chili, peut compter sur des millions de Chiliens, dont de nombreux jeunes, qui aspirent à une société plus égalitaire, après la contestation sociale sans précédent de fin 2019.