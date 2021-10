Le président tunisien, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi, au palais de Carthage, Najla Bouden Romdhane, chargée de former le futur gouvernement, rapporte l’agence de presse TAP, citant un communiqué de la Présidence. «Au cours de cette rencontre, le président Saïed a pris connaissance de l’avancement constaté au niveau de la formation du nouveau gouvernement, en attendant l’annonce de sa composition dans les plus brefs délais», a-t-on indiqué de même source . Par ailleurs, la collision de deux trains de passagers, survenue dans la banlieue sud de Tunis, a fait 33 blessés à différents degrés, sans faire de décès, a déclaré, jeudi soir, la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT). Hassen Miaadi, porte-parole de la SNCFT, cité par des médias locaux, a indiqué qu’«il s’agissait d’un bilan provisoire de la collision, qui s’est produite ce jeudi vers 19h20 heure locale au niveau de la ville de Mégrine Riadh, dans la province de Ben Arous, entre un train de la banlieue sud de Tunis et un autre train de grandes lignes, en provenance de Sousse (est).» L’accident a fait 33 blessés de gravités variables parmi les passagers, qui ont tous été transférés dans des établissements hospitaliers voisins pour recevoir les premiers soins nécessaires», a ajouté le porte-parole.