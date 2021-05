Le président Tunisien Kaïs Saïed a ordonné, samedi, l’envoi d’aides humanitaires à la Palestine, où l’armée sioniste a mené une agression ayant fait 248 morts dont plus de 60 enfants. Ces aides sont composées de médicaments, de produits alimentaires, d’ équipements médicaux et d’autres dons, a fait savoir la Présidence dans un communiqué, repris par l’agence de presse officielle TAP. Jeudi, le ministère de la Défense nationale a indiqué, dans un communiqué, que deux avions militaires transportant une équipe médicale et chargés d’aides humanitaires seront envoyés à Ghaza sur instructions du chef de l’Etat tunisien. Depuis le 13 avril, la situation dans les territoires palestiniens avait explosé à la suite des attaques de la police sioniste et des colons à El Qods occupée, en particulier contre la mosquée Al-Aqsa et ses environs, et le quartier «Sheikh Jarrah» (centre). La situation a gagné en tension le 10 mai, lorsque l’occupation avait procédé à une agression au moyen d’avions de combat et d’artillerie lourde contre les Palestiniens dans la bande de Ghaza, entraînant près de 300 morts, dont 65 enfants et 39 femmes, en plus de 1.710 blessés. Du côté de la Cisjordanie, 28 Palestiniens, dont 4 enfants, ont été tués, et près de 7.000 autres blessés, y compris dans la ville d’Al-Qods occupée, lors d’affrontements avec l’armée israélienne, au cours desquels des balles réelles et des bombes lacrymogènes ont été utilisées pour disperser les Palestiniens.