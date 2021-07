Le président tunisien Kaïs Saïed a appelé, samedi, lors d'une réunion d'urgence tenue avec des responsables militaires et sécuritaires pour examiner la situation sanitaire dans le pays, «à réfléchir à une nouvelle vision» commune pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus. Selon un communiqué de la présidence tunisienne, repris par l'agence de presse, TAP, M. Saïed, a indiqué que la responsabilité nationale «n'est pas basée sur les calculs politiques, la compétition ou la rivalité, mais nécessite l'unification des efforts et des mesures devant être prises dans la période à venir. «Cette réunion d'urgence n'est en concurrence avec aucune partie, mais dictée par la responsabilité nationale qui doit prévaloir sur toutes les considérations politiques ou partisanes étroites», a-t-il ajouté, soulignant que la Tunisie «est en état de guerre, ce qui nécessite la conjugaison des efforts et l'implication des personnes de bonnes volonté», selon le texte. Au cours de cette réunion, des propositions ont été discutées, notamment la division ou la classification des zones endémiques par ordre décroissant et la focalisation sur les zones les plus touchées pour limiter la propagation du virus. Le Président tunisien a également appelé à ce que ces propositions soient inscrites dans un cadre différent qui tient compte non seulement des aspects scientifiques, mais aussi des conditions socio-économiques. Selon le ministère de la Santé tunisien, 82 décès supplémentaires et

6.184 nouvelles contaminations par le nouveau coronavirus ont été recensés vendredi en Tunisie.