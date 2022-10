Le nord de la Cisjordanie occupée a de nouveau été le théâtre de violences vendredi: deux Palestiniens ont été tués lors d'un raid de l'armée sioniste à Jénine, et quelques heures plus tard un Palestinien a tiré vers une colonie avant d'être assassiné froidement par les soldats hébreux. Abdallah Al-Ahmad, un médecin blessé à la tête par une balle tirée par les soldats sionistes devant l'hôpital de Jénine, a succombé, a indiqué le ministère de la Santé palestinien. Le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh a condamné un «meurtre», survenu alors que le médecin tentait de porter secours à un autre Palestinien touché par balle. Ce dernier, identifié comme étant Mateen Debaya, est également mort. Plusieurs autres personnes ont été arrêtées vendredi à Jénine et ailleurs en Cisjordanie. Selon le Croissant-Rouge palestinien, 66 personnes ont été blessées dans la région de Naplouse. Les dépouilles d'Abdallah Al-Ahmad et de Mateen Debaya ont été transportées à travers Jénine, lors de funérailles.»Le sang de nos martyrs alimentera une nouvelle Intifada (soulèvement palestinien)», a affirmé vendredi le mouvement Hamas, à Ghaza. Quelques heures plus tard, un Palestinien a été tué par des soldats près de la colonie de Beit-El, au nord de Ramallah. Selon le ministère de la Santé palestinien, il s'agit de Qais Shajaeyah, 23 ans. Les agressions sionistes se sont accrues ces derniers mois, notamment dans le secteur de Naplouse et Jénine. Ces attaques, émaillées de heurts avec la population palestinienne, ont fait plus d'une centaine de morts côté palestinien, soit le bilan le plus lourd en Cisjordanie depuis près de sept ans, selon l'ONU. Mercredi, un Palestinien de 18 ans a été tué par l'armée sioniste lors d'affrontements ayant éclaté dans le camp de réfugiés d'Al-Aroub, près de Hébron.