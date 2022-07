L'état de santé du président américain Joe Biden, positif au Covid depuis jeudi, continue de s'améliorer, a déclaré son médecin personnel, hier, dans une lettre diffusée par la Maison-Blanche. «Ses symptômes continuent de grandement s'améliorer», a écrit le Dr. Kevin O'Connor. «Son symptôme le plus important est désormais un mal de gorge», a-t-il ajouté, y voyant un signe «encourageant». Joe Biden semble avoir eu des symptômes légers, et la Maison- Blanche a tout fait pour rassurer sur son état de santé et sa capacité à gouverner, même confiné. À 79 ans, le président - qui a bénéficié d'une vaccination complète - entre dans la catégorie des personnes à risque de développer un cas grave de la maladie. Il est donc traité au Paxlovid, une pilule anti-Covid de Pfizer, médicament qu'il «continue de bien supporter», a précisé son médecin.