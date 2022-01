Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe (IMA) à Paris, a jugé, hier, «dérisoire et attristante» la pétition soutenue par des intellectuels arabes à propos de l'exposition «Juifs d'Orient», qui présente des prêts d'institutions israéliennes. Cette pétition lancée début décembre par le mouvement pro-palestinien BDS qui appelle au boycott systématique d'Israël, rejetant toute coopération culturelle avec l'entité sioniste et signée par quelque 250 intellectuels et personnalités, est «complètement disproportionnée et à côté de la plaque», a déclaré Jack Lang, ancien ministre français socialiste de la Culture, sur la radio communautaire «J». Le texte, signé entre autres par l'écrivain libanais Elias Khoury, le réalisateur palestinien Elia Suleiman ou le diplomate algérien Lakhdar Brahimi, affirme que l'IMA «trahirait sa mission intellectuelle en adoptant cette approche normalisatrice - une des pires formes d'utilisation coercitive et immorale de l'art comme outil politique pour légitimer le colonialisme et l'oppression». «C'est une réaction qui cherche à détourner de son sens profond cette exposition, qui n'a rien à voir avec tel ou tel débat politique», a déclaré Jack Lang.»Juifs d'Orient», ouverte jusqu'au 13 mars, est le troisième volet d'expositions consacrées à l'empreinte des trois grandes religions monothéistes sur le monde arabe à l'IMA. Elle «fait un tabac» et, «de ce débat, on n'en parle jamais», a affirmé M. Lang. Sur 300 oeuvres collectées dans le monde entier, il n'y en a que «trois ou quatre venant de «Jérusalem»». «C'est un peu dérisoire et attristant. D'autant plus que j'ai moi-même contribué à mettre en lumière la culture palestinienne comme personne, comme aucune institution», a poursuivi le président de l'IMA. «Cela m'a attristé de constater que des personnes, certaines de qualité, des écrivains, des philosophes, se laissent embarquer, un peu comme des moutons, dans un texte dont ils n'ont même pas vérifié la véracité», a-t-il persiflé.