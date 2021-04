La Turquie a appelé, vendredi, l'occupant israélien à mettre fin à ses politiques «agressives» envers les palestiniens, dénonçant des arrestations «arbitraires» visant à «perturber» le processus électoral en Cisjordanie occupée. L'entité sioniste, «tente d'empêcher le bon déroulement des élections palestiniennes à Al-Qods Est, en arrêtant de nombreux palestiniens pour des raisons arbitraires afin de perturber le processus électoral en Cisjordanie», indique le ministère turc des Affaires étrangères, dans un communiqué, relayé par l'agence de presse, Anadolu. Les récentes frappes aériennes israéliennes contre la bande de Ghaza «sont les derniers exemples en date de ces politiques agressives», qui «nuisent à la paix et à la stabilité dans la région», note le ministère. D'autre part, la diplomatie turque a estimé «inquiétant», que les politiques d'oppression et de violence d'Israël contre les palestiniens se soient intensifiées pendant Ramadhan. Dans ce contexte, elle a déploré la restriction de la liberté de culte des palestiniens en les empêchant d'accéder à la mosquée Al-Aqsa pendant ce mois sacré, outre la poursuite de la réalisation de «colonies illégales» dans les territoires palestiniens occupés. Israël encourage également les attaques et les actes de violence des colons contre les palestiniens dans la région, s'abstenant de prendre des mesure pour éviter de tels incidents, ajoute le communiqué. La bande de Ghaza, densément peuplée, est soumise à un blocus israélien depuis 2007, ce qui a détérioré les conditions de vie de ses habitants.