Le panel des hautes personnalités des assises nationales de la refondation au Mali a été installé par le président de la transition, Assimi Goïta. La cérémonie s’est déroulée en présence du Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga et des membres du panel, présidé par l’ancien ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Zeyni Moulaye. Le panel des hautes personnalités est chargé de préparer les assises nationales de la refondation, conduire les concertations avec les forces politiques et sociales en vue de préparer la tenue des assises et d’assurer leur participation.

Il aura également en charge l’élaboration des éléments de directives et le règlement intérieur des assises nationales de la refondation, tout en assurant toutes les tâches liées à la réussite de cet évènement historique. Annoncée pour la date du 15 au 21 novembre, la phase finale des assises nationales de la refondation aura finalement lieu du 20 au 26 décembre. Les autorités de transition maliennes affichent ouvertement leur volonté de reporter les élections présidentielle et législatives prévues le 27 février, dont la Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) exige la tenue à la date fixée.