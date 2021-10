Une dizaine de colons sionistes ont envahi, hier, la mosquée El-Aqsa sous haute protection des forces de l'occupation israéliennes, rapporte l'agence de presse palestinienne (WAFA). «Des dizaines de colons ont envahi, les esplanades de la mosquée El-Aqsa par la porte des Maghrébins et y ont effectué des tours de provocation dans une tentative visant à créer une nouvelle réalité qui consiste à permettre aux envahisseurs de prier quotidiennement» dans ce lieu saint de l'Islam, selon le département du Waqf islamique à El-Qods occupée, cité par l'agence.

La mosquée El-Aqsa connaît des incursions fréquentes de la part des colons sionistes, sous la protection de milliers de policiers, des forces spéciales et d'éléments de renseignements de l'occupation. Ces incursions «en plus de la prise de contrôle systématique des biens de l'église à El-Qods occupée sont perçues comme faisant partie d'un plan visant à transformer une ville multi-religieuse et multiculturelle en une ville juive réunifiée sous le contrôle et la souveraineté exclusifs de l'entité sioniste», précise Wafa. «L'entité sioniste exploite chaque occasion, qu'elle soit religieuse ou autre, pour harceler et rendre pénible la vie des palestiniens en Cisjordanie, à El-Qods et dans la bande de Ghaza, en imposant des mesures et des pratiques draconiennes sous prétexte de protéger les fêtards», ajoute la même source.