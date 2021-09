Pas moins de 48 colons israéliens ont pris d'assaut les esplanades de la mosquée Al Aqsa sous la protection de la police sioniste, a rapporté, hier, l'agence de presse palestinienne Wafa, citant le département des waqfs islamiques à El Qods. La même source précise que les colons israéliens ont profané en groupes dispersés la mosquée Al Aqsa, du côté de la porte des Maghrébins, en effectuant des marches ayants pour but de provoquer les palestiniens. L'occupation israélienne intensifie ses incursions pendant les fêtes juives, alors que l'entité sioniste exploite chaque occasion notamment religieuse pour harceler et de rendre pénible la vie des palestiniens en Cisjordanie, à El Qods et dans la bande de Ghaza, en imposant des mesures et des pratiques draconiennes sous prétexte de protéger les fêtards, selon l'agence.L'entité sioniste a occupé El Qods-Est, où se trouve la mosquée Al Aqsa, pendant la guerre des six Jours en 1967, une décision jamais dénoncée par la communauté internationale.