Les pompiers ont réussi lundi à maîtriser un incendie dans la plus grande raffinerie de pétrole au Koweït, qui s'était déclaré plus tôt dans la matinée. Environ deux heures après avoir annoncé l'incendie -qui n'avait interrompu ni les opérations du site ni les exportations d'or noir-, la compagnie nationale de pétrole du Koweït a déclaré qu'il avait été maîtrisé. Plus tôt, des nuages de fumées étaient visibles au-dessus du site de Mina al-Ahmadi, situé sur le Golfe face à l'Iran à environ 40 km au sud de la capitale koweïtienne, selon un photographe de l'AFP sur place. Après avoir assuré dans un premier temps que personne n'avait été blessé, la compagnie a tweeté que «quelques travailleurs ont été légèrement blessés et d'autres ont eu du mal à respirer après avoir inhalé des fumées».»Les blessés ont été soignés sur place et leur état de santé est bon. Deux autres blessés ont été transférés à l'hôpital Al-Aden et leur état est stable», a-t-elle poursuivi. La raffinerie Mina alal Ahmadi, qui fait 10,5 kilomètres carrés, a commencé ses opérations en 1949. C'est la plus grande des trois raffineries de la compagnie nationale de pétrole du Koweït. Elle produit chaque jour environ 466.000 barils de pétrole. Une quatrième raffinerie d'une capacité de 615.000 barils par jour est en cours de construction au Koweït, et devrait être opérationnelle d'ici la fin de l'année. Ce riche pays du Golfe produit environ 2,4 millions de barils par jour et en exporte la majeure partie.