La Coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental (CEAS-Sahara) a appelé, samedi, lors d'une imposante marche qu'elle a organisée à Madrid, à la tenue «sans délai» d'un référendum d'autodétermination dans les territoires sahraouis occupés par le Maroc. Organisée sous le slogan: «Ils ne nous feront pas taire, Sahara libre maintenant, la seule solution est l'autodétermination», la marche s'est déroulée de la Calle Atocha à la Place de Sainte Ana de la capitale espagnole. Les manifestants qui ont parcouru les rues de Madrid ont porté des banderoles sur lesquelles était écrit notamment «Free Sahara» et «Human rights now». Dans une allocution à la fin de l'action, le président de la CEAS-Sahara, Xavier Serra, a indiqué que l'objectif de cette marche est «d'exiger l'organisation sans délai d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, de dénoncer l'exploitation des ressources naturelles des territoires sahraouis à travers des accords illégaux entre l'Union européenne et le Maroc, et de réclamer l'implication directe du gouvernement espagnol dans la résolution de ce conflit de façon juste et définitive». Poursuivant dans le même sens, M. Serra a souligné, en outre, que la CEAS-Sahara rejetait la décision de Madrid de soutenir le sinistre plan marocain d'«autonomie» au Sahara occidental, affirmant que «cette décision, en sus du fait qu'elle soit injuste, ignore délibérément le devoir et la responsabilité de l'Espagne en tant que puissance administrante». De plus, ajoute-t-il, «c'est une décision contraire au droit international et à la volonté de la majorité des citoyens espagnols qui réclament pour le peuple sahraoui l'exercice effectif de son droit inaliénable à l'autodétermination». Avant d'appeler à une mobilisation pour «contraindre le gouvernement de revenir sur cette décision et de réparer ainsi tant d'années de souffrance qui sont actuellement injustement causées par l'occupation, la répression et l'exil du peuple sahraoui». À noter que cette marche a été organisée à l'occasion du 47e anniversaire de la signature des accords tripartites de Madrid, qui avaient établi la partition illégale du territoire du Sahara occidental, occupé depuis 1975 par le Maroc.