Les livraisons d’armes à l’Ukraine «menacent la sécurité» européenne, a estimé jeudi le Kremlin après un nouvel appel de la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, à livrer davantage d’armes lourdes et d’avions à Kiev. «Cette tendance à inonder l’Ukraine d’armes, notamment d’armes lourdes, ce sont des actes qui menacent la sécurité du continent et provoquent de l’instabilité», a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La cheffe de la diplomatie britannique a appelé mercredi à un renforcement des livraisons d’armes lourdes et d’avions à l’Ukraine, soulignant que le temps était au «courage» face à la Russie qui y mène une opération militaire depuis le 24 février. «Armes lourdes, chars, avions - creuser dans nos stocks, accélérer la production, nous devons faire tout ça», a insisté Liz Truss.