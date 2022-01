Huit Palestiniens ont été tués, jeudi, dans une collision entre un camion lourd et le minibus dans lequel ils se trouvaient en Cisjordanie occupée, ont indiqué les médias officiels palestiniens.»Le président Mahmoud Abbas a décrété une journée de deuil vendredi à travers la Palestine en hommage aux victimes», a rapporté l'agence de presse officielle Wafa. L'accident est survenu à un rond-point sur la Route 90 qui longe la Vallée du Jourdain dans un secteur de la Cisjordanie sous contrôle militaire de l'entité sioniste à proximité du village de Fayasel, selon la même source. Un secouriste de la Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, a parlé d'une scène «choquante» en décrivant l'accident. «Nous avons vu un camion et un véhicule privé écrasés sur le bord de la route», a-t-il déclaré.Les secouristes israéliens avaient auparavant fait état de sept morts et de trois blessés graves qui ont été évacués par hélicoptère vers des hôpitaux israéliens. L'identité des victimes n'était pas connue dans l'immédiat. La police palestinienne a indiqué qu'il s'agissait de travailleurs de la localité de Aqraba, proche de la ville de Naplouse.