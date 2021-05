Huit combattants en majorité iraniens ont été tués mercredi en Syrie dans des raids aériens imputés à Israël, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) vendredi. Le jour des raids, les médias d'Etat syriens avaient fait état d'un civil tué et de six blessés dans les frappes contre des cibles dans la province de Lattaquié (nord-ouest), bastion de la famille du président Bachar al-Assad, et ses environs. Depuis le début de la guerre en Syrie voisine en 2011, Israël a mené des centaines de frappes en territoire syrien, ciblant des positions syriennes mais aussi celles des forces iraniennes et du mouvement libanais du Hezbollah, grands alliés du pouvoir syrien. Vendredi, l'OSDH a affirmé que les raids, qui ont visé des «positions militaires» du régime syrien et de milices pro-iraniennes alliées, à Lattaquié et dans la province voisine de Hama, ont coûté la vie à huit combattants de milices pro-iraniennes -cinq Iraniens, deux Afghans et un Syrien.