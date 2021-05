Des terroristes ont attaqué samedi soir et dimanche matin deux bases de l'armée dans le Nord-Est du Nigeria, submergeant l'une des deux bases et tuant au total huit personnes, un officier et sept civils, ont annoncé dimanche des sources militaires. Les terroristes à bord de camions et sur des motos ont attaqué une base à Ajiri, à environ 20 km de Maiduguri, capitale de l'Etat de Borno. A l'issue de deux heures de combats, ils ont réussi à y pénétrer, forçant les militaires à battre en retraite, a indiqué une de ces sources. «L'officier commandant la base (...) a payé le prix suprême et six civils, pris dans les tirs, ont également été tués», selon elle. Une autre source a confirmé ce bilan et indiqué que les terroristes avaient ensuite pris la fuite en emportant des armes de la base. Samedi soir, des éléments du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» en Afrique de l'Ouest (Iswap) ont attaqué une autre base de l'Etat de Borno, à Rann, à 172 km de Maiduguri, mais ont été repoussés.