Au moins huit combattants syriens ont été tués dans des attaques israéliennes nocturnes sur la province de Homs, a indiqué hier l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).»Au moins cinq soldats de l'armée et trois combattants alliés membres de la ‘'Défense nationale'' ont été tués à Homs» dans les frappes menées mardi peu avant minuit dans plusieurs régions, dont la banlieue de Homs, a indiqué l'OSDH. «Les huit combattants sont Syriens», a-t-il ajouté, faisant état de «plusieurs blessés». Les frappes ont visé des «positions militaires de l'armée de l'air à l'est du village de Khirbet al-Tin dans la banlieue de Homs», selon l'OSDH. Elles ont également visé «un dépôt d'armes qui appartiendrait au Hezbollah libanais» dans le même secteur, d'après l'Observatoire. Mardi soir, l'aviation israélienne a mené des frappes dans plusieurs régions en Syrie, à Damas et ses environs ainsi que dans les provinces de Homs, de Hama et de Lattaquié, selon l'OSDH. L'agence officielle syrienne Sana a pour sa part fait état d'une «agression israélienne» en Syrie, suivie de représailles de la défense antiaérienne syrienne. Les avions israéliens sont arrivés en provenance de «l'espace aérien libanais», a précisé Sana, qui avait d'abord signalé «des explosions à Damas». L'agence n'a pas fait état de victimes.