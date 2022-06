Au moins huit Casques bleus de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), ont été blessés jeudi, après que leur véhicule a heurté un engin explosif improvisé à Ber dans la région de Tombouctou au nord du Mali, a indiqué le porte-parole de la mission, Olivier Salgado.

« Une patrouille de sécurisation des Casques bleus a heurté une mine (un engin explosif) aujourd’hui vers 13h00 aux environs de Ber à une cinquantaine de kilomètres de Tombouctou», a déclaré la même source. Et Salgado d’ajouter que «huit soldats de la paix ont été blessés et viennent d’être évacués». Un Casque bleu du contingent guinéen de la Minusma avait trouvé la mort dimanche dernier, dans l’explosion d’une mine alors qu’il participait à une patrouille de sécurité à Kidal au nord du Mali, avait indiqué le Représentant spécial du secrétaire général de l’ONU et chef de la Minusma, El-Ghassim Wane. Ceci intervient dans le contexte des négociations sur le renouvellement du mandat de la Minusma.

Depuis la création de la Minusma en 2013, 175 de ses Casques bleus ont péri dans des attaques, ce qui en fait la mission onusienne la plus meurtrie au monde.