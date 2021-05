Les agressions israéliennes contre la Bande de Ghaza se sont poursuivies vendredi avec des raids aériens et des tirs des chars et des navires de guerre de l'entité sioniste visant, entre autres, des maisons, des infrastructures et des institutions gouvernementales dans la bande de Ghaza tuant au moins 120 Palestiniens depuis lundi dernier, rapportent des agences. Parmi les victimes des bombardements israéliens figurent 31 enfants en plus de 830 autres Palestiniens blessées, selon les autorités de Ghaza.

L'armée israélienne a multiplié les bombardements pour détruire les tunnels servant de passage aux combattants et dirigeants du mouvement de résistance palestinien Hamas. «Ces bombardements étaient complètement fous, comme dans les jeux vidéos. C'était un vrai film d'horreur», a dit à l'AFP Muhammad Najib,

16 ans, un habitant de Gaza pour lequel «il ne pourra jamais y avoir» de paix avec Israël. À Ghaza, des dizaines de maisons ont été détruites dans la nuit, notamment dans le nord du microterritoire, ont constaté des journalistes de l'AFP. Sur le terrain des opérations les correspondants de presse affirment que le conflit a pris une dimension inédite. Ils évoquent un «climat de guerre civile», avec des affrontements «très durs» entre les forces de l'ordre et les Palestiuniens.

Les Israéliens ne penseraient pas à une trêve et seraient «décidés à aller jusqu'au bout de cette opération, avec une possible intervention terrestre à venir».

L'armée israélienne a massé jeudi chars et véhicules blindés le long du territoire palestinien, d'où les troupes israéliennes s'étaient retirées unilatéralement en 2005.

Le ministère de la Défense a donné le feu vert à l'armée pour mobiliser au besoin des milliers de réservistes. Peu après minuit, le porte-parole de l'armée avait annoncé que des soldats israéliens étaient désormais dans le territoire de Ghaza, avant de revenir sur ses propos en évoquant «un problème de communication interne». Sur le front diplomatique, les appels à la cessation de l'agression israélienne se multiplient.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le président russe Vladimir Poutine, ont appelé jeudi à la fin des violences en cours, contre les civils dans les territoires palestiniens où les forces d'occupation israéliennes mènent depuis quatre jours une série de bombardements contre les Palestiniens ayant fait des dizaines de morts et des centaines de blessés, a indiqué le Kremlin.»Avec l'escalade du conflit israélo-palestinien, nous constatons que la première des priorités est la fin des violences (...) et la sécurité de la population civile», a déclaré la Présidence russe dans un communiqué repris par des médias.

À l'issue d'une échange par visio-conférence, les deux dirigeants ont réitéré le principe d'une solution à deux Etats sur la base des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.M. Guterres, actuellement en visite en Russie, a rencontré la veille, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Ce dernier a appelé à une réunion «urgente» du Quartette pour le Proche-Orient, un groupe de médiateurs qui réunit la Russie, les Etats-Unis, l'ONU et l'Union Européenne.»Nous comptons sur le secrétaire général, en tant que coordinateur du Quartette, pour essayer d'organiser une telle réunion le plus rapidement possible», a ajouté M. Lavrov. Il a également abordé la question palestinienne avec son homologue égyptien Sameh Choukry.

Les deux chefs de la diplomatie russe et égypienne ont appelé à une fin rapide des violences dans les territoires palestiniens occupés où l'armée sioniste mène une agression contre les Palestiniens. Au cours d'une conversation téléphonique, les deux chefs de la diplomatie ont exprimé leur «profonde inquiétude» face à la dangereuse escalade des tensions, a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères, cité par des médias. Ils ont également exprimé leur soutien aux efforts coordonnés visant à relancer des négociations israélo-palestiniennes directes, notamment par le biais du mécanisme du Quartette pour le Moyen-Orient, composé de la Russie, des Nations unies, de l'Union européenne et des Etats-Unis.