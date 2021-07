Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a exhorté, hier, le Maroc et les indépendantistes sahraouis du Front Polisario à accepter le prochain candidat qu'il leur proposera pour le poste d'envoyé spécial de l'ONU au Sahara occidental, après le refus récent d'une treizième candidature. «Il est absolument essentiel d'avoir un envoyé spécial pour relancer le dialogue politique sur le Sahara occidental», a déclaré M. Guterres lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez à l'occasion d'une visite à Madrid. En l'absence d'accord entre les deux parties, le poste est vacant depuis la démission en mai 2019, officiellement pour raisons de santé, du dernier titulaire, l'ex-président allemand Horst Kohler. «La difficulté, c'est que nous avons déjà proposé 13 noms, et jusqu'à présent, nous n'avons pas obtenu le consensus des parties», a-t-il déploré, lançant un appel aux deux parties «à réserver un bon accueil au prochain candidat, parce qu'il est absolument essentiel de relancer le dialogue politique, pour faire face également à toutes les frustrations qui existent dans une crise qui pour l'instant n'a pas d'issue». M.Guterres avait indiqué début mai avoir déjà proposé

12 candidats en deux ans. Il n'a pas précisé hier qui était ce 13e candidat ni laquelle des deux parties avait mis son veto. Mais on sait de notoriété publique que le Maroc a systématiquement recouru à cette opposition pour pouvoir poursuivre l'occupation et l'exploitation illégales du territoire sahraoui en attente de décolonisation. La question du Sahara occidental, considéré comme un «territoire non autonome» par l'ONU, en l'absence d'un règlement définitif, met aux prises le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie, depuis le départ de l'Espagne, l'ancienne puissance coloniale, en 1975. Rabat, qui prétend contrôler et occupe près de 80% du Sahara occidental, au mépris des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, après le renoncement de la Mauritanie, tire un grand profit des richesses du sous-sol (phosphates) et des fortes ressources marines (pêche), dont profitent également les puissances qui soutiennent le royaume marocain à cet égard. Le Polisario, qui a proclamé la RASD en 1976, continue de réclamer, avec le soutien de l'Algérie, la tenue d'un référendum, prévu par l'ONU au moment de la signature d'un cessez-le-feu entre les belligérants en 1991, et pour lequel a été instaurée la Minurso.