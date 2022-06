Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian ont discuté samedi de la paix au Yémen et de l'accord sur le nucléaire iranien lors d'une conversation téléphonique. Selon un communiqué publié dimanche par le bureau de presse de Guterres, le secrétaire général a reçu un appel téléphonique d'Amir-Abdollahian.

«Le secrétaire général a exprimé sa satisfaction face à la prolongation de la trêve au Yémen et a salué les efforts de l'Iran à cet égard. Il a également réitéré sa position selon laquelle la diplomatie doit prévaloir afin de revenir à la pleine mise en oeuvre du Plan d'action global conjoint (JCPOA)», a déclaré le bureau de presse. L'Iran a signé le JCPOA en 2015 avec le «P5+1» (les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU - Chine, France, Russie, Royaume-Uni et Etats-Unis - plus l'Allemagne) et l'Union européenne. Cependant, l'ancien président américain Donald Trump a unilatéralement retiré son pays du pacte en mai 2018 et a réimposé des sanctions contre l'Iran, incitant Téhéran à renoncer à certains de ses engagements nucléaires et à faire avancer son programme nucléaire précédemment interrompu. Depuis avril 2021, l'Iran et les autres parties du JCPOA ont tenu plusieurs séries de pourparlers à Vienne pour relancer l'accord, sans conclure à ce jour.