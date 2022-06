Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé les acteurs politiques soudanais à participer à des discussions directes et à oeuvrer à «créer un environnement propice» pour le lancement d'un dialogue constructif censé sortir le pays de la crise actuelle. Dans un communiqué publié à l'issue d'une conférence de presse lundi, Guterres

«a condamné les appels à la violence» et souligné l'«importance de créer un climat pacifique pour le succès des pourparlers», selon le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stephane Dujarric. Le chef de l'ONU a également affirmé que «toutes les formes de discours de haine minent la cohésion sociale et entravent les efforts de paix». Il a, par ailleurs, salué les efforts du mécanisme tripartite composé de la Mission d'assistance intégrée des Nations unies pendant la période de transition (UNITAMS), la Commission de l'Union africaine et le secrétariat général de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) en vue de parvenir à une solution à la crise politique actuelle au Soudan. Au moins 27 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans de nouveaux affrontements tribaux ayant eu lieu ces derniers jours dans l'ouest et le sud du Soudan, ont rapporté, hier, des médias, citant des dignitaires tribaux et des responsables locaux. 16 personnes ont été tuées dans des heurts dans la localité de Kolbus à 160 km d'El-Geneina, la capitale de l'État du Darfour-Ouest, selon des dignitaires de deux tribus rivales impliquées. «Les violences sont nées d'un différend territorial entre un membre d'une tribu arabe et un agriculteur d'une tribu non arabe», a indiqué un dignitaire de la tribu non arabe Gimir. «Elles ont fait huit morts chez les Gimir et trois villages ont été incendiés».Un dignitaire de la tribu arabe Rzeigat a de son côté fait état de «huit morts» dans ses rangs.