Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé à mettre fin aux mesures unilatérales illicites appliquées par l'entité soniste et à ne pas perdre de vue la solution à deux Etats. Estimant que les «approches fragmentaires» de la question de la Palestine ne feraient que laisser les «problèmes sous-jacents perpétuant le conflit rester sans réponse», le chef de l'ONU a exhorté les deux parties à «élargir ces contacts». «Les mesures unilatérales et les actions illicites qui alimentent le conflit doivent cesser. L'incitation à la violence ne mènera nulle part et doit être rejetée par tous», a-t-il affirmé lors de la session d'ouverture de 2022 du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Selon lui, la situation continue de poser un défi important à la paix et à la sécurité internationales. Il a exhorté la communauté internationale à faire des efforts «urgents» pour résoudre le conflit et mettre fin à l'occupation conformément aux résolutions de l'ONU, au droit international et aux accords bilatéraux. Il a réitéré l'objectif de deux Etats «vivant côte à côte en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues», sur la base des lignes d'avant 1967. «Il n'y a pas de plan B», a-t-il noté. Par ailleurs, Guterres a souligné l'importance d'améliorer la situation économique et humanitaire en Palestine alors que la communauté internationale s'efforce de relancer le processus politique.