Le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a affirmé que la participation importante des délégations syndicales au Forum syndical international de solidarité avec le peuple sahraoui, renforce le soutien et l'appui à la cause sahraouie, d'autant qu'il se tient à un moment où les travailleurs sahraouis dans les villes occupées du Sahara occidental subissent d'horribles exactions. Le président Ghali s'exprimait ainsi dans une allocution prononcée, samedi, lors de la séance de clôture des travaux du Forum syndical international de solidarité avec le peuple sahraoui qui s'est tenu à Aousserd dans les camps des réfugiés sahraouis et au cours duquel les participants ont apporté leur soutien aux travailleurs sahraouis. Selon l'Agence de presse sahraouie (SPS), le président Ghali a affirmé que ce forum se tient à un moment où les travailleurs sahraouis dans les villes occupées du Sahara occidental subissent d'horribles exactions policières, appelant à cette occasion, les organisations syndicales à contribuer à lever le blocus imposé aux travailleurs dans les villes occupées. Pour le président Ghali, le forum se tient également «à un moment où les richesses naturelles sahraouies sont spoliées par l'occupant, et dans une conjoncture exceptionnelle marquée par des affrontements directs avec l'occupation marocaine qui a violé l'accord de cessez-le-feu, le 13 novembre 2020».

Pour sa part, le wali d'Aousserd, Mohamed Chikh Mohamed Lahbib, s'est félicité du niveau des débats ayant marqué les travaux du forum. Les participants à ce forum ont réaffirmé pour leur part leur soutien au peuple sahraoui dans sa lutte légitime. Selon SPS, l'évènement a été marqué par ailleurs par une cérémonie de distinction de syndicats internationaux pour leurs efforts permanents dans l'accompagnement des travailleurs sahraouis et leur défense dans les fora syndicaux mondiaux. Le forum a été sanctionné par des recommandations appelant la communauté internationale à oeuvrer à mettre un terme aux violations continues des droits de l'homme dans les villes occupées du Sahara occidental. La rencontre a connu une participation de qualité parmi les différentes organisations syndicales internationales qui entretiennent des relations de partenariat et de coopération avec l'organisation syndicale des travailleurs sahraouis.

Le Forum syndical international a consacré, samedi, sa dernière journée de travaux, à Aousserd, à la situation des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés ainsi qu'à la formation au Sahara occidental, rapporte l'agence de presse sahraouie (SPS). Dans ce cadre, le président de la Commission nationale sahraouie des droits de l'homme (CONASADH), Abba Al Hassain Salek a indiqué que l'occupant marocain continuait à violer les droits des civils sahraouis désarmés dans les territoires occupés, et ce en l'absence d'un mécanisme onusien en charge du contrôle de la situation des droits de l'homme au Sahara occidental. Pour sa part, le ministre délégué sahraoui chargé de la Formation professionnelle a passé en revue, dans son intervention sur l'état de la formation professionnelle, les réalisations et acquis concrétisés grâce aux domaines de formation et spécialités assurés par l'État sahraoui dans l'ensemble des établissements de formation. Le responsable sahraoui a mis en avant, à ce titre, les efforts consentis par l'État sahraoui pour promouvoir la formation professionnelle. Quelque 80 personnalités représentant des organisations syndicales internationales, ont pris part aux travaux de ce Forum, lors duquel la classe ouvrière sahraouie a réaffirmé sa détermination à poursuivre la lutte contre l'occupation.

Par ailleurs, les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené, samedi, de nouvelles attaques contre des positions des forces d'occupation marocaines dans le secteur d'Aousserd, a indiqué le communiqué n°665 du ministère sahraoui de la Défense. Selon le communiqué relayé par l'Agence de presse sahraouie (SPS), «les unités de l'APLS ont bombardé des positions des forces d'occupation marocaines dans la région d'Astila Ould Bouagrine, dans le secteur d'Aousserd».Les unités de l'APLS avaient ciblé, vendredi, le poste de commandement du 47e régiment de l'occupant marocain, dans la région d'Azmoul Oum Khamla dans le secteur d'Oum Draiga. «Les attaques de l'Armée sahraouie se poursuivent contre les forces de l'occupant marocain qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte (mur de sable)», a conclu le communiqué.