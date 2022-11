Au moins une personne a été tuée et huit blessées, hier, dans une série de frappes imputées à l’Iran contre des groupes d’opposition kurdes iraniens basés au Kurdistan d’Irak, a-t-on appris auprès des autorités locales. « Cinq missiles iraniens ont visé un bâtiment du Parti démocratique du Kurdistan d’Iran», a indiqué Tariq al-Haidari, maire de Koysanjaq. «Il y a un mort et huit blessés», a détaillé le ministère de la Santé de la région autonome du Kurdistan d’Irak (nord). D’autres frappes ont visé dans d’autres régions du Kurdistan d’Irak le Parti communiste iranien et le groupe nationaliste kurde iranien Komala, engagés dans une insurrection contre le pouvoir iranien, selon les autorités locales. C’est dans cette localité que se trouvait l’antenne du PDKI, faction armée farouchement opposée au pouvoir de Téhéran et très critique de la répression des manifestations qui secouent l’Iran. Au même moment, «quatre frappes de drones» ont visé des bases du Parti communiste iranien et du groupe nationaliste kurde iranien Komala dans la région de Zrgoiz, également au Kurdistan d’Irak, a expliqué Atta Seqzi, un des chefs de Komala. D’après lui, les militants ont été «prévenus de l’imminence des frappes» et ont évacué les installations. «Il n’y a ni mort ni blessé», a-t-il assuré. En Iran, une source militaire iranienne a confirmé des attaques avec «des missiles et des drones» contre «des sièges des partis terroristes dans la région nord de l’Irak». Le Kurdistan d’Irak accueille plusieurs groupes d’opposition iraniens kurdes, qui historiquement ont mené une insurrection armée contre Téhéran, même si ces dernières années leurs activités sont en recul. Depuis le mois de septembre, Téhéran vise régulièrement ces groupes considérés comme «terroristes» à coups de missiles et de frappes de drones, entraînant parfois la mort de civils. Fin septembre, au moins 14 personnes ont été tuées dans ces bombardements.