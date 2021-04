L'armée d'occupation israélienne a mené tôt hier des frappes aériennes dans la bande de Ghaza, ont rapporté des médias. «Des avions de combats et des hélicoptères ont frappé la bande de Ghaza, selon la même source. Depuis 2006, l'entité sioniste a imposé un blocus sur la bande de Ghaza densément peuplée et a y mené trois agressions dévastatrices depuis lors, en plus des attaques aériennes et terrestres occasionnelles. Deux millions de Palestiniens vivent dans la bande de Ghaza, qui a été soumise à un blocus israélien injuste et paralysant pendant 12 ans et à des assauts répétés qui ont gravement endommagé une grande partie des infrastructures de l'enclave.

Les 2 millions d'habitants de Ghaza restent sous occupation «contrôlée à distance» et un siège strict, qui a détruit l'économie locale, étranglé les moyens de subsistance des Palestiniens, les a plongés dans des taux de chômage et de pauvreté sans précédent et coupés du reste des territoires palestiniens occupés et le monde entier. Ghaza reste un territoire occupé, n'ayant aucun contrôle sur ses frontières, ses eaux territoriales ou son espace aérien. Un Palestinien sur trois à Ghaza est un réfugié originaire de terres occupées par l'entité sioniste.