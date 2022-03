Trente-cinq personnes sont mortes et 134 ont été blessées dans les frappes russes qui ont touché, hier, une base militaire ukrainienne proche de la frontière polonaise, selon un nouveau bilan fourni par le gouverneur de la région, Maxim Kozitsky. Un premier bilan avait fait état de neuf morts et 57 blessés sur cette base située à Yavoriv, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Lviv et à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec la Pologne, pays membre de l'Otan. Elle a servi ces dernières années de terrain d'entraînement aux forces ukrainiennes sous l'encadrement d'instructeurs étrangers, notamment américains et canadiens. Les forces russes ont bombardé cette base militaire située dans l'ouest de l'Ukraine, près de la frontière polonaise, une zone jusque-là épargnée par le conflit, ont affirmé les autorités ukrainiennes. «Les occupants ont mené une frappe aérienne sur le Centre international pour le maintien de la paix et de la sécurité. D'après les informations préliminaires, ils ont tiré huit missiles», a déclaré l'administration régionale de Lviv. Elle a servi ces dernières années de terrain d'entraînement aux forces ukrainiennes sous l'encadrement d'instructeurs étrangers, notamment américains et canadiens. La base de Yavoriv était aussi l'un des principaux centres servant aux exercices militaires conjoints entre les forces ukrainiennes et celles de l'Otan. Les troupes étrangères ont quitté l'Ukraine peu avant le début de l'invasion russe. C'est en outre sur cette base qu'arrive une partie de l'aide militaire livrée à l'Ukraine par les pays occidentaux. L'armée ukrainienne a elle aussi rapporté sur Twitter que la base avait été visée par une frappe, hier, sans faire état de victimes dans un premier temps. Le centre de commandement de l'armée de l'air ukrainienne a en outre déclaré sur sa page Facebook que deux missiles de croisière tirés depuis le sud-est, «probablement depuis la mer d'Azov ou la mer Noire», avaient été interceptés par ses forces de défense anti-aériennes. La frappe rapportée, hier, intervient alors que la Russie a menacé samedi de cibler les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine, mentionnant notamment les systèmes de défense aérienne portables et les systèmes de missiles antichars. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov a ainsi dit avoir «averti les Etats-Unis» que les «convois» d'armements devenaient pour Moscou des «cibles légitimes». La région de Lviv a jusqu'à présent été relativement épargnée par les violences. De nombreuses personnes déplacées par l'intervention russe y ont afflué et plusieurs pays y ont aussi déplacé leur ambassade, jugeant la ville de Lviv plus sûre que Kiev. Par ailleurs, le maire d'Ivano-Frankivsk, ville située à une centaine de kilomètres au sud de Lviv, a affirmé qu'une «frappe» avait visé tôt, hier, l'aéroport de cette localité. «Les explosions survenues ce matin sont dues à une frappe sur l'aéroport. Nous sommes en train d'établir l'ensemble des faits», a déclaré sur sa page Facebook Ruslan Martsinkiv.