En Libye, le comité militaire mixte 5+5 tiendra, demain, une réunion au niveau de son quartier général permanent, dans la ville de Syrte où il avait pris ses quartiers au lendemain des pourparlers de Genève sanctionnés par l'annonce d'un cessez-le-feu durable et total, en novembre 2020. C'est à partir de là que les évènements se sont déroulés crescendo puisque le Forum de dialogue politique interlibyen qui s'est tenu à Tunis, en décembre, a pris acte de cette importante décision pour dévoiler une feuille de route de sortie de crise, comprenant la date des élections générales annoncées pour le 24 décembre 2021, la désignation d'un gouvernement d'union nationale chargé d'organiser ces élections, d'oeuvrer à l'unification des institutions majeures du pays et de procéder au retrait des forces étrangères et des mercenaires encore présents dans différentes régions de la Libye.

C'est en présence d'un représentant de la Mission d'appui des nations unies à la Libye (Manul) que le comité militaire mixte tiendra demain sa réunion, avec à l'ordre du jour un examen des étapes franchies depuis la signature de l'accord de cessez-le-feu le 23 octobre 2020, à Genève. Il aura, également, à débattre sur diverses questions relatives aux rapports des sous-comités chargés de la police et de la sécurité. Sera en outre débattue la question des travaux de déminage et d'élimination des séquelles de la guerre, en prélude à la réouverture de la route côtière entre les villes de Misrata et Syrte, qui sont l'une et l'autre des places fortes charnières entre la région de la Tripolitaine et celle de la Cyrénaïque. Cette réouverture maintes fois annoncée comme imminente reste encore hypothéquée par un certain nombre de contraintes dont celle du déminage pour lequel une intensification des travaux a été engagée récemment.

Concernant le dossier le plus délicat, à savoir l'expulsion des mercenaires et des forces étrangères de la Libye, le comité militaire mixte 5+5 va sans doute mesurer les progrès enregistrés depuis la dernière réunion, voici trois mois, l'ONU ayant pour sa part insisté à plusieurs reprises sur l'urgence et l'exigence de ce retrait et plusieurs pays ayant apporté leur soutien à la démarche du gouvernement Dbeibah en la matière. Les conclusions pertinentes du comité militaire mixte seront prises en considération par les Nations unies, via la Manul, et elles pourraient nourrir la réflexion qui doit se dégager de la prochaine conférence de Berlin II sur la Libye dont on sait qu'elle aura pour thème principal l'enjeu du retrait des forces étrangères et des mercenaires, sans condition préalable et dans les plus brefs délais, eu égard à l'importance de cette dynamique pour une réussite du programme d'action des autorités du pays et, surtout, du rendez-vous électoral du 24 décembre prochain.