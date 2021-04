La Cour suprême du Mali a confirmé lundi l’abandon des poursuites intentées contre plusieurs personnalités, dont un ancien Premier ministre et un animateur radio vedette, accusées depuis décembre d’avoir préparé un coup d’Etat. «La Cour a délibéré. Elle a rejeté le pourvoi du procureur général». «Mes deux clients et tous les autres dans le dossier vont être libérés après les formalités de sortie de «prison», a assuré un avocat. «Cette décision de la Cour suprême vient mettre un terme définitif à cette sinistre affaire, et souhaitons-le, aux persécutions inutiles et tentatives d’atteinte à notre honneur et à notre dignité dans le cadre d’un complot imaginaire», a réagi l’ancien Premier ministre Boubou Cissé, principale figure du dossier. Dernier chef du gouvernement d’Ibrahim Boubacar Keïta, avant son renversement par des militaires en août 2020, un mandat d’arrêt avait été lancé contre lui, fin 2020. Début mars, la cour d’appel avait ordonné l’abandon des poursuites et la «remise en liberté immédiate de tous les inculpés». Mais le parquet avait fait appel.