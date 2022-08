La conseillère spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Stephanie Williams, a terminé son mandat, a indiqué son bureau lundi sans annoncer de remplaçant, alors que la mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul) vient d'être renouvelée seulement pour trois mois. Antonio Guterres a salué, par l'intermédiaire de son porte-parole, l'«engagement» de la diplomate pour «rechercher une solution à la crise politique en Libye». Il a également assuré de l'engagement des Nations unies «à soutenir un processus dirigé par les Libyens pour faire face aux défis qui persistent et assurer la tenue d'élections présidentielle et parlementaires aussi vite que possible». Stephanie Williams avait été nommée «conseillère spéciale» pour la Libye par le secrétaire général après la démission abrupte en novembre du Slovaque Jan Kubis, «émissaire» de l'ONU dont la nomination nécessite l'aval du Conseil de sécurité. «Nous essayons, aussitôt que possible, d'avoir au moins quelqu'un par intérim pour assurer les tâches que Stephanie Williams assurait», avait indiqué il y a quelques jours un porte-parole d'Antonio Guterres. La semaine dernière, le Conseil de sécurité a renouvelé la Manul seulement pour trois mois, jusqu'au 31 octobre.