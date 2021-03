L'évacuation des mercenaires étrangers concernera, dans une première phase, les éléments issus de la Syrie, a rapporté dimanche la chaîne libyenne 218 TV, publiant en exclusivité, des détails d'une réunion secrète entre le nouveau gouvernement libyen et les services de renseignement turcs, tenue à Tripoli. Le gouvernement intérimaire a informé les autorités turques qu'il n'allait pas renouveler le contrat passé entre l'ancien GNA de Fayez al Serraj et les mercenaires syriens et qu'il procédera à leur évacuation vers la Syrie, à travers l'espace aérien turc. Selon 218 TV, les forces turques continueront de fournir une expertise et la formation à l'armée libyenne, conformément aux accords sécuritaire et militaire conclus avec l'ex-GNA. D'après des experts, quelque 9.000 mercenaires syriens se trouvent en Libye. L'ONU parle de 20.000 combattants, entre mercenaires et forces étrangères. «10 bases militaires étrangères se trouvaient en décembre 2020, en Libye», avait indiqué l'ancienne représentante spéciale, Stéphanie Williams.