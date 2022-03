Les Etats-Unis et le Royaume-Uni sont inextricablement liés aux souffrances du peuple syrien, a estimé vendredi Jiang Duan, ministre de la mission chinoise auprès de l'Office des Nations unies à Genève. En Syrie, les frappes aériennes menées par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays ont causé un grand nombre de morts civils et de déplacements de population, a-t-il dit. Washington a mené plus de 90.000 attaques aériennes en Syrie ainsi que dans d'autres pays au cours des deux dernières décennies, tuant 48.000 civils, a rappelé M. Jiang lors d'une discussion sur la Syrie tenue dans le cadre de la 49e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et d'autres ont mis en place une série de mesures coercitives unilatérales illégales contre la Syrie, portant atteinte aux droits de l'homme et à la situation humanitaire du pays, a-t-il ajouté. Le fait que la question syrienne demeure irrésolue à ce jour démontre que les ingérences extérieures, les incitations à la confrontation, les pressions et les sanctions ne provoqueront que souffrance profonde dans un pays, a indiqué le diplomate chinois. «Cela devrait servir de leçon puissante à la communauté internationale. La souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie, ainsi que le droit de son peuple à la subsistance et à la croissance, doivent tous être reconnus et protégés», a-t-il conclu.