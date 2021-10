Les Etats-Unis après quelque 4 ans d'absence dont a profité la Chine, et l'Erythrée, accusé par des ONG de violations des droits humains, ont été élus jeudi par l'Assemblée générale des Nations Unies pour un mandat de trois ans au Conseil des droits de l'homme. Dix-huit pays étaient candidats pour 18 postes à pourvoir avec une entrée en fonctions prévue le 1er janvier.

Le vote était à bulletins secrets. Outre les Etats-Unis et l'Erythrée, ont été élus à la majorité des voix (soit au moins 97 votes) des 193 membres de l'ONU les pays suivants: Bénin, Cameroun, Gambie, Somalie, Emirats arabes unis voix, Inde, Kazakhstan, Malaisie, Qatar, Lituanie, Monténégro, Argentine, Honduras, Paraguay, Finlande et Luxembourg.

L'arrivée de l'Erythrée dans le cénacle de 47 membres pose à nouveau la question de la présence de régimes autoritaires violant les droits humains au sein de la plus haute instance des droits de l'homme de l'ONU.

La Chine et plusieurs de ses partenaires, dont le Bélarus et le Venezuela, ont multiplié ces dernières années les déclarations conjointes soutenant l'action de Pékin à Hong Kong, au Xinjiang et au Tibet, et dénoncé «les violations des droits humains» dans les pays occidentaux, y compris contre les autochtones canadiens. Face à cette polarisation croissante, certains craignent que le retour des Américains renforce cette tendance, même si d'autres soulignent que les Etats-Unis n'ont pas eu besoin d'être présents pour exercer leur influence.»Avec la présence des cinq membres (permanents - Etats-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni et France) du Conseil de sécurité dans le Conseil des droits de l'homme, on peut penser que les Chinois et les Américains ne se feront pas de cadeaux (et) utiliseront le Conseil comme une des arènes où ils exposeront leurs rivalités», souligne-t-on..

L'ambassadeur chinois auprès de l'ONU à Genève, Chen Xu, espère lui que les Etats-Unis, une fois membre du Conseil, puissent «mener un dialogue constructif et essayer de ne pas faire des droits humains un instrument politique». «Nous sommes nous-mêmes prêts à poursuivre cette approche consistant à promouvoir le dialogue, à s'opposer à la politisation, à essayer de mettre davantage l'accent sur les besoins des pays en développement», précise-t-il.

La politisation du Conseil est l'une des raisons qui avaient poussé l'administration de Donald Trump à quitter l'institution en juin 2018, l'accusant d'hypocrisie et de s'acharner contre...l'entité sioniste.