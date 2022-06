Le président turc Recep Tayyip Erdogan va rencontrer, aujourd'hui, à Madrid son homologue finlandais et la Première ministre suédoise pour discuter des candidatures de la Suède et de la Finlande à l'Otan bloquées par Ankara, a annoncé Helsinki. Cette première réunion de haut niveau avec le président finlandais Sauli Niinistö et la cheffe du gouvernement suédoise Magdalena Andersson aura lieu au début du sommet de l'Otan organisé dans la capitale espagnole, en présence du secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, a annoncé la Présidence finlandaise sur Twitter. De nouvelles «négociations» visant à débloquer le veto turc étaient également prévues, hier soir, au siège de l'Otan à Bruxelles, a précisé Helsinki. Magdalena Andersson doit également se rendre à Bruxelles pour rencontrer Stoltenberg en amont du sommet de l'Otan à Madrid, a annoncé son cabinet. La dirigeante suédoise s'était entretenue par téléphone avec Erdogan samedi, mais aucun progrès n'avait eu lieu à cette occasion selon Ankara. La Turquie avait annoncé un blocage surprise des candidatures suédoise et finlandaise mi-mai et la question doit occuper une part importante du sommet de Madrid, qui dure de mardi soir à jeudi. Ankara accuse notamment la Suède d'abriter des militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qu'Ankara considère comme «terroriste». La Turquie dénonce aussi la présence de partisans du prédicateur Fethullah Gülen, qu'elle soupçonne d'avoir orchestré la tentative de coup d'État de juillet 2016. Elle exige aussi la levée des blocages d'exportations d'armes décidés à son encontre par Stockholm et Helsinki après l'intervention militaire turque dans le nord de la Syrie en octobre 2019, le durcissement de la législation antiterroriste suédoise et l'extradition de plusieurs personnes qu'elle qualifie de «terroristes».