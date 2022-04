Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), Hossein Ibrahim Taha, a eu un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères de l'Etat de Palestine, Riadh al-Maliki, portant sur les agressions sionistes continues contre la mosquée Al-Aqsa, à El-Qods occupée, en violation flagrante du droit international et des résolutions des Nations unies, selon des médias. Ibrahim Taha a réaffirmé «le soutien absolu de l'OCI aux droits légitimes du peuple palestinien, notamment dans la ville sainte d'El-Qods». Riadh al-Maliki a informé le SG de l'OCI des «développements dangereux dans les territoires palestiniens en raison des violations et incursions quotidiennes menées par des colons extrémistes appuyés par les forces de l'occupation sioniste dans la mosquée Al-Aqsa et des agressions contre les fidèles palestiniens». Le ministre palestinien des AE a appelé le monde musulman à «une mobilisation accrue sur les plans politique, diplomatique et juridique pour exercer davantage de pression internationale sur l'occupant et mettre fin à ses agressions sur El-Qods et les lieux saints.