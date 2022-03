Le conseiller d’État et ministre des Affaires étrangères de Chine, Wang Yi, a eu samedi une conversation téléphonique avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken au sujet des relations sino-américaines et de la question ukrainienne, à la demande de ce dernier, rapporte l’Agence Chine nouvelle. Selon Wang, «la priorité absolue consiste à faire progresser les consensus atteints par les chefs d’État des deux pays», ajoutant que «la Chine exprime sa profonde inquiétude face aux récents propos et actes des Etats-Unis, qui vont à l’encontre du dudit objectif». « Taiwan est une partie inaliénable du territoire chinois, et la question est une affaire intérieure de la Chine», a-t-il dit. Les deux ministres ont aussi échangé des vues sur l’Ukraine. «Cette question est compliquée et concerne non seulement les normes fondamentales des relations internationales, mais est étroitement liée aux intérêts de sécurité de diverses parties», a souligné Wang, qui a appelé à «se concentrer non seulement sur la résolution de la crise actuelle, mais aussi sur le maintien à long terme de la stabilité de la région».