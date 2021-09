Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki, s'est entretenu à New York avec le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au sujet des derniers développements sur la scène palestinienne, rapportaient, hier, des médias palestiniens. Au cours de la réunion, qui s'est tenue à la fin de sa tournée en marge des réunions de l'Assemblée générale de l'ONU, M. Al-Maliki a fait état des violations de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien, selon l'agence palestinienne de presse, Wafa. Il a également dénoncé la poursuite de l'expansion des colonies illégales, la série de démolitions de maisons palestiniennes, les déplacements forcés, outre les exécutions sur le terrain, et les arrestations arbitraires et des agressions perpétrées par des colons dans tous les gouvernorats de Cisjordanie occupée, en particulier à Al-Qods occupée. Al-Maliki a rappelé le récent discours du président Mahmoud Abbas sur la question palestinienne, le considérant comme «une feuille de route sérieuse» pour la communauté internationale, notamment concernant la protection internationale du peuple palestinien, et la convocation d'une conférence internationale de paix sous les auspices du Quartet. Le chef de la diplomatie palestinienne a souligné que tout ce qui est dit dans le discours du président Abbas «est basé sur les règles du droit international et les résolutions des Nations unies», qui ont unanimement convenu du droit de notre peuple à l'autodétermination, à l'indépendance de l'Etat de Palestine et au retour des réfugiés. De son côté, Guterres a indiqué, selon Wafa, qu'il suivait «avec intérêt», le discours du président Mahmoud Abbas, soulignant l'importance de l'implication «effective» de la communauté internationale au Moyen-Orient, et la nécessité d'arrêter les colonies «car elles constituent la plus grande menace» pour la solution internationalement reconnue à deux Etats, fondée sur le droit international et les résolutions des Nations unies.Par ailleurs, la tension est montée dimanche en Cisjordanie occupée, où quatre Palestiniens ont été tués dans des heurts avec l'armée israélienne qui mène depuis la veille une opération militaire contre le mouvement Hamas. Trois Palestiniens ont été tués dans le village de Biddu, à une dizaine de km au nord-ouest d'El Qods, et un autre à Borquin, près de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, selon des sources concordantes du ministère de la Santé palestinien et de l'armée sioniste. Deux soldats israéliens, un officier et un combattant ont été blessés grièvement durant la nuit dans le village de Borquin, selon son communiqué. Le Hamas a confirmé la mort dans les heurts d'un de ses membres, identifié comme Ahmad Zahran, à Biddu, tandis que le Jihad islamique a affirmé que le Palestinien tué à Borquin, Ossama Soboh, lui était affilié. La présidence de l'Autorité palestinienne a condamné un «crime odieux commis par les forces d'occupation israéliennes à Jérusalem et Jénine», selon un communiqué de son bureau. Quatre Palestiniens ont été tués récemment dans des affrontements avec les forces d'occupation sionistes au camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie où les heurts se sont multipliés ces dernières semaines.